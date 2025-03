I cori contro Thiago Motta, l'appello alla dirigenza e l'annuncio: ora sarà contestazione. Dentro il corteo ultras

La contestazione degli Ultras

Un clima forte, aspro, che lo indica a pieni polmoni: se prima era solo una minaccia, oggi la contestazione è realtà. Gli ultras hanno alzato la voce e l'hanno fatto con un corteo organizzato. Circa 300 persone partite dal piazzale della curva Sud dell'Allianz Stadium, con un ritrovo intorno alle 20. Poi si sono mossi. Insieme. Compatti."Ci avete rotto i c******i, veniamo con i bastoni". Si è partiti da qui, e si è proseguito con attacchi diretti alla dirigenza, rea di aver portato allo sbando la società e dunque colpevole dei risultati in campo. Lamentano del board assente, di curare i loro interessi, e dentro a questi interessi molto spesso la curva non è stata contemplata.



Il coro contro Thiago Motta

Da qui, la decisione di esporre uno striscione: "Dirigenza assente, allenatore e giocatori imbarazzanti. Avete rotto il cazzo tutti quanti".E se pernon c'è stato un attacco diretto, tutto è cambiato con, per il quale i cori si sono sprecati, dall'inizio alla fine. Sono partiti dal principio, dalle 20. Sono proseguiti come ultimo passaggio, poco prima di sciogliere le riserve davanti alla riluttanza del gruppo squadra nell'incontrare la rappresentanza ultras."Thiago Motta pezzo di m***a", è stato il canto del cigno di una contestazione tutto sommato veloce, che non ha prodotto ciò che gli ultras volevano davvero: un incontro con i vertici societari, o comunque con una parte della squadra. Niente: non c'è stato verso, a prescindere dall'insistenza. Per questo, annunciano, da domani sarà contestazione costante. In casa e in trasferta. Nella buona e nella cattiva sorte.