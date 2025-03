Juventus contestata dai tifosi: 'Dirigenza assente, giocatori imbarazzanti', coro contro Thiago Motta VIDEO

AFP/Getty Images



La contestazione dei tifosi della Juventus

Il momento è molto particolare in casae lo dimostra la presa di posizione del tifo organizzato bianconero, che nella giornata di ieri con un comunicato ha annunciato la contestazione nei confronti della squadra. Una decisione che fa seguito a quanto successo nell'ultima partita giocata dalla squadra di Thiago Motta, che è stata eliminata in Coppa Italia dall'Empoli con una prestazione non all'altezza.Nella notte di Juve-Empoli c'erano stati molti fischi già nel primo tempo ma comunque la curva aveva sostenuto la squadra fino all'ultimo. Adesso invece il tifo più caldo bianconero ha scelto un'altra strada volendosi far sentire e chiedendo di più.

Iniziata la contestazione all’esterno del #JHotel: i tifosi ora in marcia verso il ritiro pic.twitter.com/uZ5Uynb0vz — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) March 2, 2025



Lo striscione contro dirigenza e giocatori

I gruppi organizzati si sono ritrovati davanti al J Hotel , dove la squadra è in ritiro prima della partita contro il Verona, in programma domani all'Allianz Stadium e hanno intonato cori, oltre a mostrare striscioni. Preso di mira in particolare Thiago Motta, insultato dai ultras bianconeri. "Thiago Motta pezzo di m****", il coro rivolto all'allenatore.Nello striscione invece, il riferimento è non solo all'allenatore ma anche alla dirigenza e ai giocatori. "Dirigenza assente, allenatore e giocatori imbarazzanti, avere rotto il c**** tutti quanti".