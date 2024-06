Lacontinua a tenere Joshuanella lista dei desideri per il mercato estivo. Tuttavia, un ostacolo significativo è rappresentato dalle elevate commissioni richieste dall'agente. Il procuratore di Zirkzee, Kia Joorabchian, infatti, chiede almeno 10 milioni di euro extra oltre al costo del trasferimento del giocatore. Questa cifra rappresenta un onere non indifferente per le casse del club torinese, che deve valutare attentamente l'investimento complessivo. Nonostante l'interesse per il giovane talento, la Juventus dovrà negoziare con l'agente per cercare di ridurre le richieste economiche e rendere l'operazione più sostenibile.