Quanti trofei ha vinto Thiago Motta da allenatore?

A partire dalla stagione 2024/25, sulla panchina della Juventus siederà, chiamato a dare forma ad un nuovo corso in casa bianconera dopo la separazione da Massimiliano Allegri, al timone della Vecchia Signora nelle ultime tre stagioni. Attorno al tecnico italo-brasiliano regna molta curiosità di capire quanto l'ex tecnico del Bologna riuscirà ad incidere nel corso di questa nuova avventura che si pone come obiettivo quella di riportare in auge la Juventus dopo alcune annata decisamente complicate.Thiago Motta ha allenato l'Under 19 del PSG, il Genoa, lo Spezia e il Bologna. Ad oggi, l'italo-brasilianoUna volta terminata la carriera da calciatore, nell'estate del 2018 Thiago Motta ha avviato il proprio percorso da allenatore guidando l'. Al termine dell'annata 2018/19 ha lasciato il club nonostante il secondo posto in campionato e gli ottavi di finale di Youth League. Nell'ottobre del 2019, invece, è subentrato a 37 anni sulla panchina delin sostituzione di Aurelio Andreazzoli: la sua esperienza da tecnico al Grifone è stata però decisamente meno fortunata di quella da giocatore e l'ha portato, dopo appena due mesi, all'esonero. Tornato in corsa sulla panchina dellonell'estate del 2021 è riuscito a centrare una salvezza che ad un certo punto della stagione sembrava ormai complessa. Al termine di quell'annata, però, è arrivata la risoluzione del contratto a cui ha poi fatto seguito l'esperienza di due anni al, da subentrato in corsa a Sinisa Mihajlovic, e culminata con la storia qualificazione alla Champions League.