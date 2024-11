Quanti trofei ha vinto l'Aston Villa?

7 titoli nazionali,

7 FA Cup,

5 Coppe di Lega,

una Coppa dei Campioni e una Supercoppa UEFA.

Tra i club più storici del calcio inglese, l’che domani affronterà la in Champions League è stato fondato nel 1875, e fu uno dei membri costituenti della Football League nel 1888 e della Premier League nel 1992.Il Villa Park, il loro stadio da 42.785 posti, è il cuore pulsante della squadra e vanta una bacheca ricca di trofei:Con una lunga tradizione calcistica, l’Aston Villa è pronto per tornare a essere protagonista anche in Europa.