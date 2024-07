Juventus, quanti rigori ha sbagliato Vlahovic?

Quarantacinque minuti in campo per Dusan Vlahovic nella prima amichevole estiva della Juventus, impegnata contro il Norimberga. L'attaccante serbo era rimasto in panchina nella prima frazione di gara, subentrando ad inizio secondo tempo al posto di Sekulov. Vlahovic ha avuto la chance di segnare su calcio di rigore ma ha fallito l'occasione.La Juve ha avuto l'opportunità di pareggiare i conti dal dischetto con Vlahovic, che però dagli undici metri non è riuscito a segnare. Il serbo ha colpito il palo. Non è la prima volta che l'attaccante sbaglia un calcio di rigore. Anzi, nella sua esperienza alla Juve fino ad ora, sono diversi gli errori dal dischetto. In totale, Vlahovic ha segnato 4 rigori su 7 con la maglia bianconera. Con questo, è arrivato a cinque anche se si tratta solo di un'amichevole.