Quanti punti servono per qualificarsi tra le prime 8 in Champions League

Quanti punti servono per qualificarsi ai playoff di Champions League

Laha scoperto chi affronterà in Champions League nella prima fase della competizione, in cui i bianconeri saranno impegnati per ben otto partite. Nel nuovo format della Champions League, delle 36 squadre che partecipano, solo 8 passeranno direttamente agli ottavi di finale mentre dalla nona alla 24esima posizione ci sarà un turno di playoff. Ma quanti punti potrebbero servire per qualificarsi tra le prime 8 e quanti per entrare almeno tra le prime 24?Un unico girone composto da 36 squadre; le prime 8 andranno direttamente agli ottavi di Champions. Per qualificarsi tra le migliori 8 al termine delle 8 gare che tutte le squadre giocheranno, potrebbero servire almeno 15 punti, quindi cinque vittorie. Con un punteggio migliore, le chance di rientrare tra le migliori sarebbero molte.L'obiettivo numero uno della Juventus sarà quello di provare a qualificarsi direttamente tra le prime 8. In caso contrario, i bianconeri dovrebbero provare almeno a posizionarsi entro la 24esima posizione, l'ultima che dà l'accesso ai playoff. Per fare ciò, dovrebbero bastare 9 punti, quindi tre vittorie in 8 partite.