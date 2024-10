Serata importante, serata di Champions League per la Juventus che ospiterà allo Stadium lo Stoccarda. Quanti punti ha però al momento la Vecchia Signora nel girone di Champions con la nuova formula? I bianconeri come obiettivo hanno quello di superare il turno ed approdare agli ottavi della massima competizione europea. Per il passaggio diretto serviranno 17 punti. Al momento però la squadra allentata da Thiago Motta è a punteggio pieno: 6 punti in due partite giocate. Un buon inizio dunque per i bianconeri che questa sera proveranno a mantenere la scia positiva contro lo Stoccarda.