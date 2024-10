Quanti minuti ha giocato Douglas Luiz con la Juventus?

Como (11 minuti)

Verona (21 minuti)

Roma (23 minuti)

Empoli (titolare, 67 minuti)

Genoa (28 minuti)

Cagliari (28 minuti)

PSV (15 minuti)

Lipsia (29 minuti)

è stato senza dubbio uno dei colpi più attesi dell'estate della. Il centrocampista brasiliano è sbarcato in bianconero, proveniendo dall'Aston Villa, al culmine di una maxi operazione che ha visto compiere il percorso inverso sia Samuel Iling-Junior che Enzo Barrenechea, sebbene i due ex Juve siano stati prontamente ceduti in prestito anche dagli inglesi: Iling è tornato immediatamente in Serie A trasferendosi al Bologna, mentre il centrocampista argentino è finito, con la stessa formula, al Valencia.E Douglas Luiz? Il suo inizio di avventura a Torino non si può propriamente definire positivo. Il classe 1998 sta faticando ad imporsi all'interno dell'undici di Thiago Motta e, sino a questo punto della stagione, è stato impiegato più come subentrato che come punto fermo. Sul suo bilancio pesano, e non poco, i due rigori provocati contro Lipsia e Cagliari, con il secondo che, di fatto, è costato una vittoria ormai certa prima della sosta.Da quando è arrivato alla Juventus, Douglas Luiz ha giocato solamente una partita da titolare contro l'Empoli, collezionando solamente spezzoni. Per il brasiliano, il conteggio dice 8 presenze complessive per un totale di 223 minuti su un complessivo di 810 tra Serie A e Champions League.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui