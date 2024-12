Quanti minuti ha giocato Danilo in stagione?

16 presenze

8 volte titolare

0 goal

1 assist

809 minuti giocati

In questa prima parte di stagione, Danilo non ha mai occupato una posizione prioritaria nelle gerarchie di Thiago Motta. Sia per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale che quello di terzino, il brasiliano è sempre partito molto defilato nell'idea di calcio del suo nuovo allenatore e di conseguenza, il minutaggio è stato sin qui assai ridotto per colui che, nel corso delle ultime annate, è stato uno dei pilastri del pacchetto arretrato bianconero. Ma la musica, evidentemente, è cambiata.Danilo ha sin qui collezionato 809 minuti, divisi in 16 presenze complessive tra campionato e Champions League, nel corso delle quali è partito solamente 8 volte da titolare.