La, nota per la solidità difensiva, ha subito una scossa dopo il rocambolesco 4-4 con l’Inter. Prima di questa partita, i bianconeri avevano incassato solo un gol in otto partite di campionato, record nei top 5 campionati europei. Tuttavia, la recente assenza di Gleisone le difficoltà dihanno messo a nudo le fragilità difensive. Nella sfida contro l’Inter, conal centro della difesa, la Juventus ha subito altre reti, compromettendo la propria tenuta difensiva e concedendo ben 18 tiri.Ora, la squadra ha subito cinque reti in campionato, e la perdita del "record" evidenzia incertezze. Dopo l’infortunio di Bremer, i bianconeri hanno incassato otto gol in cinque partite, creando un quadro preoccupante per i prossimi mesi. Novembre e dicembre si preannunciano difficili, con la necessità di trovare alternative per mantenere competitiva la difesa in attesa del ritorno del difensore brasiliano.