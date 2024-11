Quanti goal ha subìto la Juventus in Serie A?

I goal subìti dalla Juve

Juventus-Cagliari 1-1

Inter-Juventus 4-4

Juventus-Parma 2-2

La Juventus scenderà in campo sabato 23 novembre a San Siro per sfidare il Milan in occasione dell'anticipo della tredicesima giornata di campionato di Serie A. I bianconeri, attuale miglior difesa del torneo, proveranno a confermare tutta la loro solidità difensiva, fin qui inscenata in questa prima parte di stagione.La Juventus ha sin qui incassato 7 goal nelle prime 12 giornata di campionato. Tutte le reti subite dai bianconeri sono arrivate, complessivamente, contro tre avversari: Cagliari, Inter e Parma.