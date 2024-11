Quanti goal ha segnato Yildiz con la Juventus?

5 in Serie A

2 in Coppa Italia

1 in Champions League

I goal di Yildiz con la Juventus

23 dicembre 2023: Frosinone-Juventus 1-2 (Serie A)

4 gennaio 2024: Juventus-Salernitana 6-1 (Coppa Italia)

11 gennaio 2024: Juventus-Frosinone 4-0 (Coppa Italia)

20 maggio 2024: Bologna-Juventus 3-3 (Serie A)

17 settembre 2024: Juventus-PSV 3-1 (Champions League)

27 ottobre 2024: Inter-Juventus 4-4 (Serie A)

9 novembre 2024: Juventus-Torino 2-0 (Serie A)

Kenan Yildiz ha griffato il Derby della Mole segnando il goal del definitivo 2-0 su assist di Francisco Conceicao. Per il gioiello turco si tratta del primo centro in assoluto nella stracittadina torinese, mentre vengono prontamente aggiornati i suoi numeri in bianconero, dopo la doppietta all'Inter di due settimane fa al Meazza.Dalla stagione 2023/24 a oggi, Yildiz ha messo a referto 8 goal con la maglia bianconera così distribuiti.