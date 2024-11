Quanti goal ha segnato Vlahovic in Champions con la Juve?

22 febbraio 2022: Villarreal-Juventus 1-1

5 ottobre 2022: Juventus-Maccabi Haifa 3-1

2 ottobre 2024: Lipsia-Juventus 2-3

2 ottobre 2024: Lipsia-Juventus 2-3

5 novembre 2024: Lille-Juventus

, nella notte dicontro il, ha segnato il goal numero 50 con la maglia della Juventus trasformando il calcio di rigore, poi valso il definitivo 1-1. Per DV9 si tratta del terzo sigillo in questa edizione della massima rassegna continentale dopo la doppietta messa a referto contro il Lipsia. Ma quanti goal ha segnato in Champions League l'attaccante serbo da quando veste la maglia della Juve?veste la maglia delladal gennaio del 2022 e ad oggi ha collezionato 11 presenze segnando 5 goal.