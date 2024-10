Quanti goal ha segnato Lucca in Serie A?

L'edizione odierna di Tuttosport ha accostato il nome di Lorenzo Lucca alla Juventus, in qualità di potenziale innesto per il pacchetto offensivo della formazione bianconera in vista del prossimo mese di gennaio. Il lungo stop e i problemi fisici di Arkadiusz Milik, lasciano la coperta inevitabilmente corta e il solo Dusan Vlahovic non può rappresentare l'unica opzione in un contesto che vede la Juve impegnata in cinque competizioni. Ma come sta andando il percorso di Lucca in Serie A?Lorenzo Lucca gioca in Serie A dalla stagione 2023/24 e con la maglia dell'Udinese ha sin qui realizzato 11 goal in 45 partite.