Quanti goal ha segnato la Juventus senza Vlahovic?

Dopo tre partite, contro il Bologna, laritroverà. L'attaccante serbo è tornato ad allenarsi a pieno regime alla Continassa e sarà a completa disposizione per la prossima partita di campionato contro il Bologna. Un recupero fondamentale per i bianconeri che potranno tornare a disporre del loro numero 9 al centro dell'attacco, nonché del calciatore che sin qui ha segnato più di tutti: 9 goal complessivi, di cui 6 in Serie A e 3 in Champions League. E a proposito di goal, la domanda sorge spontanea: quanti ne ha segnati la Juventus senza il suo attuale capocannoniere?Nelle tre partite che la Juventus ha giocato senza Dusan Vlahovic - contro Milan, Aston Villa e Lecce - la squadra allenata da Thiago Motta ha segnato solamente un goal, ovvero quello di Cambiaso contro il Lecce nell'ultimo turno di Serie A.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui