Con l'acquisto di Juan, la Juventus accoglie il terzo giocatore colombiano nella sua prestigiosa storia. Il primo ad aprire la strada è stato Juan Cuadrado, arrivato nella stagione 2015-16. Cuadrado ha lasciato un segno indelebile nel club, rimanendo a Torino per otto stagioni e diventando un pilastro della squadra bianconera grazie alla sua versatilità e al suo talento.Il secondo colombiano a vestire la maglia dellaè stato, una vera meteora. Arrivato nel 2015, Tello ha fatto solo tre apparizioni, tutte in partite non ufficiali, prima di intraprendere una carriera che lo ha visto militare principalmente tra Serie B e Serie C.Ora, con l'arrivo di Juan, la Juventus spera di ripetere il successo avuto con Cuadrado., giovane difensore colombiano, ha già mostrato la sua duttilità e capacità di adattarsi a diversi ruoli in difesa, caratteristiche molto apprezzate dall'allenatore Thiago Motta. Il suo acquisto rappresenta non solo un investimento per il futuro, ma anche una mossa strategica per rafforzare la squadra in vista delle numerose competizioni che attendono la Vecchia Signora.