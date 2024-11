Quanti anni ha Savona?

si sta mettendo in luce in questa prima fase di stagione 2024/25 con la maglia della. Promosso in pianta stabile da Thiago Motta che, già dal ritiro estivo, l'ha voluto inserire nel gruppo della prima squadra, il difensore italiano ha già collezionato le sue prime apparizioni ufficiali con la maglia bianconera, nonché i primi goal. Due per la precisione: contro Verona e Udinese. Le sue prime uscite in maglia Juve hanno sicuramente ben impressionato sia il suo allenatore che gli addetti ai lavori in generale. Tra questi c'è anche Luciano Spalletti che ha deciso di convocarlo per i prossimi impegni della Nazionale.Nicolò Savona è un difensore italiano, che ama agire prevalentemente come terzino destro, nato ad Aosta il 19 marzo 2003. Il giocatore della Juventus ha dunque 21 anni.