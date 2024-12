Quante volte la Juventus ha giocato il Mondiale per Club?

Nell'estate del 2025, laprenderà parte alla prima edizione del, con format rivoluzionato, e che vedrà per la prima volta nella storia 32 squadre al via provenienti da tutti i continenti. Il torneo mondiale si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Ma quali sono i precedenti della Juventus nella competizione?La Juventus, nel corso della propria storia, non ha mai preso parte al Mondiale per Club. I bianconeri hanno partecipato due volte alla 'vecchia' Coppa Intercontinentale, vincendola in entrambi i frangenti: ai rigori contro l'Argentinos Juniors nel 1985 e 1-0 contro il River Plate nel 1996.