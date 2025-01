Quante volte la Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana

Le Supercoppe italiane vinte dalla Juventus

1995: Juventus-Parma 1-0

1997: Juventus-Vicenza 3-0

2002: Juventus-Parma 2-1

2003: Juventus-Milan 1-1 dts (5-3 dcr)

2012: Juventus-Napoli 4-2 dts

2013: Juventus-Lazio 4-0

2015: Juventus-Lazio 2-0

2018: Juventus-Milan 1-0

2020: Juventus-Napoli 2-0

La Juventus giocherà in Supercoppa per la prima volta con il nuovo format a quattro squadre con semifinali e finale. I bianconeri affrontano in semifinale il Milan. Un trofeo che la Juve ha vinto tante volte nella sua storia. E' infatti il club ad aver alzato più volte la Supercoppa Italiana.La Juventus ha partecipato a 17 finali di Supercoppa, vincendo il trofeo per 9 volte. I bianconeri sono la società con più vittorie nella competizione. Dietro c'è l'Inter ad 8, che potrebbe quindi raggiungere i rivali vincendo la Supercoppa Italiana 2025. L'ultima Supercoppa vinta dalla Juventus risale al 2021, con Andrea Pirlo allenatore.