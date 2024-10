Lasi prepara alla ripresa del campionato contro la Lazio in una situazione di emergenza. Teune Westonsembrano destinati a saltare il match, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda Koopmeiners, le speranze di vederlo almeno tra i convocati sono quasi nulle. L'olandese, che ha riportato una frattura a una costola durante la partita contro il Cagliari, soffre ancora molto e sta continuando le terapie, rendendo improbabile la sua presenza contro la Lazio. C'è una leggera possibilità che possa tornare in campo contro lo Stoccarda, ma l'obiettivo più realistico è il suo recupero per la sfida contro l'Inter il 27 ottobre.