Tutte le partite di Danilo con la Juventus

Partite giocate: 213

In Serie A: 156

In Coppa Italia: 21

In Champions League: 27

In Europa League: 8

In Supercoppa: 1

Danilo è ormai prossimo a lasciare la Juventus. Il difensore brasiliano non partirà con la squadra per la, in attesa di conoscere la prossima destinazione. Il capitano bianconero ha inoltre lasciato un messaggio sul proprio profilo Instagram, un chiaro segnale del saluto ormai vicinissimo. Danilo è stato protagonista di ben 6 stagioni con la maglia della Juve, dopo essere arrivato nel 2019 al posto di Joao Cancelo. Negli ultimi mesi ha faticato, finendo indietro nelle gerarchie di, ma non vanno dimenticate le diverse prestazioni importanti negli anni in bianconero.