Lo aveva dettonel prepartita, ci saranno alti e bassi, capiteranno partite che non vanno come hai sperato, immaginato, preparato. Erientra pienamente in questa categoria. Non è stata una bella partita, ha vinto come si dice in questi casi, l'equilibrio. Ma non è assolutamente tutto da buttare.E allora iniziamo da ciò che permette alla Juventus di essere ancora prima in classifica e imbattuta dopo tre partite,in tre giornata e non perché Di Gregorio abbia dovuto fare miracoli, anzi. Spettatore anche stasera dove si è messo in mostra solo con qualche uscita. E' una Juventus che sa anche soffrire in alcuni momenti, come ad inizio partita, come negli ultimissimi minutsta diventando sempre di più una certezza.In una serata che non rimarrà negli annali per le emozioni vissute, qualcosa di "storico" c'è comunque stato;Nel finale anche Nico Gonzalez a fare da centravanti. Non è bastato per portare a casa la vittoria ma quei tocchi di prima di Koopmeiners e quell'energia di Conceicao fanno ben sperare per ciò che accadrà da qui ai prossimi mesi. Oltre alla difesa, un'altra certezza, che i margini di crescita sono enormi.Si va alla pausa con sette punti, tante buone notizie dalle prime tre gare e anche le indicazioni su ciò che ancora non va come Thiago vorrebbe. Ed è giusto che sia così.