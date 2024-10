Juventus, quando tornano i giocatori dalle nazionali

Quando tornano Danilo e Cabal

La pausa per le nazionali sta per finire; per diversi giocatori in realtà è già terminata con la serata di ieri, giocando il secondo impegno di questa sosta. In totale erano, con Mckennie però già rientrato dopo il problema fisico . Thiago Motta ha proseguito con chi è rimasto il lavoro verso il match con la Lazio ma da domani ritroverà i primi bianconeri.In particolare, dalla giornata di domani, alla Continassa si rivedrà il gruppo di italiani composto daMa non solo. Rientra a disposizione di Motta anche Kenan Yildiz, impegnato con la Turchia. Ultimo impegno nella giornata di ieri per Rouhi con la Svezia under 21. Poi torneranno anche gli altri due giocatori con le nazionali minori, ovvero Nicolò Savona (Italia under 21) e Mbangula (Belgio under 21).In questa lista mancano due bianconeri, vale a dire i sudamericani, che come di consueto saranno gli ultimi a raggiungere la Continassa. Non è tra questi Nico Gonzalez che non è stato chiamato perché infortunato. Presente nella Colombia inveceche giocherà questa sera alle 22:30 contro il Cile. Qualche ora dopo in campocon il Brasile contro il Perù (ore 02:30). Thiago Motta avrà a disposizione i due difensori da venerdì, ovvero alla vigilia di Juventus-Lazio.