Quando torna Milik dall'infortunio?

L'infortunio subito ad inizio estate è stato più lungo del previsto perche ancora non è rientrato con la squadra ad allenarsi. L'attaccante polacco si era fatto male prima dell'inizio dell'europeo, dovendo quindi saltare tutta la competizione e questo inizio di stagione con laEcco quando è previsto il suo ritorno in campo.Alla fine è rimasto Milik, nonostante le voci sull'addio e una non centralità in questa Juve. Ecco, ma quando potrà mettersi a disposizione di Thiago Motta? Secondo Tuttosport, c'è una data cerchiata in rosso, ovvero la partita, in programma sabato 21 settembre. Se così fosse, vorrebbe dire che l'attaccante rimarrebbe out anche per le prossime due gare con Empoli e Psv in Champions League.