L'assenza di Timothynelle prossime partite di campionato contro Monza e Fiorentina rappresenta una sfida per la Juventus, ma lo staff medico sta lavorando intensamente per permettere al giocatore di essere pronto per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, prevista per il 3 gennaio. La priorità è garantire che Weah recuperi completamente per un ritorno in campo senza rischi, con l'obiettivo di sfruttare al meglio le sue qualità nel match cruciale contro i rossoneri. Staremo a vedere dunque se sarà confermata questa tabella di marcia.