Il 2024 si è concluso ieri e laWomen lo ha concluso con la vittoria del Viola Park sulla Fiorentina di Sebastian De La Fuente. La squadra di Maxtornerà in campo in campionato sabato 11 gennaio alle ore 12.30 a Biella allo stadio Lamarmora Pozzo per la sfida contro la. Prima però è prevista una gara amichevole, a Vinovo al centro di allenamento bianconero, aperta al pubblico su invito. La gara sarà contro il Marsiglia in programma il prossimo 6 gennaio con calcio d'inizio alle ore 14.30. Potrete seguirla in diretta testuale su IlBianconero.