Quando torna Douglas Luiz?

Dopo il ritorno in campo, avvenuto contro Manchester City e Venezia, Douglas Luiz è stato costretto nuovamente a fermarsi saltando sia la gara di Coppa Italia contro il Cagliari che quella di campionato contro il Monza. Il centrocampista brasiliano non ha rimediato infortuni, ma sta venendo gestito in funzione di un programma stilato con Thiago Motta e lo staff tecnico.Douglas Luiz potrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta per l'ultima partita dell'anno solare, ovvero quella in programma domenica 29 dicembre all'Allianz Stadium contro la Fiorentina.