Con il rientro in campo nella serata di ieri di Vasilije Adzic, è ormai chiaro che l'infermeria dellasi sta svuotando sempre di più, al netto dei lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal a cui si aggiungono Arek Milik e Douglas Luiz, che sta seguendo un programma personalizzato per minimizzare il rischio di continue ricadute. Il prossimo giocatore a tornare in campo sarà, reduce da un problema alla caviglia che, dopo averlo messo a dura prova già nel match contro il Lecce, lo ha costretto a saltare le partite contro Manchester City, Venezia e Cagliari. Salvo ulteriori complicazioni, l'esterno sarà disponibile per la trasferta di domenica a Monza.