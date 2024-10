Danilo, quando scatta il rinnovo con la Juventus?

Il capitano della Juventus, il difensore brasiliano, in questo avvio di stagione agli ordini di Thiago Motta sta riuscendo a ritagliarsi poco spazio in campo con la maglia bianconera. Ora impegnato sempre da capitano con il suo Brasile è stato protagonista di una performance non certamente esaltante. Quando scade però il contratto che lo lega alla Juventus?Il difensore brasiliano all'interno del suo contratto che scadrà il 30 giugno 2025 avrebbe una clausola secondo cui in caso di superamento del 50% delle gare scatterebbe automaticamente il rinnovo fino al 30 giugno 2026.