AFP or licensors

Quando scade il prestito di Conceicao alla Juventus?

Nel corso dell'ultima sessione estiva, laha acquistatodal Porto con la formula del prestito secco oneroso per una cifra complessiva di 9 milioni di euro, bonus compresi. Il classe 2002 portoghese è approdato alla corte di Thiago Motta per rinforzare il pacchetto degli esterni offensivi in dotazione a Thiago Motta in vista della stagione 2024/25.Conceicao si è legato alla Juventus fino al termine della stagione: il suo prestito scadrà dunque il 30 giugno 2025. All'interno del suo contratto non è stata inserita alcuna opzione di riscatto. L'intenzione del club bianconero è però quella di acquisire il cartellino dell'attuale numero 7 a titolo definitivo.