Il contratto di Kenancon laè attualmente in vigore fino al 30 giugno 2027. Tuttavia, il club e il giovane giocatore sono già impegnati in trattative per un possibile rinnovo anticipato. Le negoziazioni sono in corso, ma sembra che ci sia ancora una certa distanza tra le parti riguardo ai termini del nuovo accordo. La Juventus è interessata a blindare il talento, considerato uno dei prospetti più promettenti, ma dovrà lavorare per trovare un punto d'incontro soddisfacente. Al momento, il futuro di Yildiz a Torino rimane incerto, con entrambe le parti che cercano di raggiungere un'intesa.