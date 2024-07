Stephan, il cui contratto con lascade il 30 giugno 2025, è finito nel mirino della. La società bianconera sta monitorando attentamente la situazione del calciatore, considerato un rinforzo ideale per la squadra. El Shaarawy, con la sua esperienza e le sue qualità offensive, rappresenta un profilo interessante per il club torinese. La Juventus valuta le opzioni per poterlo ingaggiare, mentre la Roma cerca di trattenere il giocatore fino alla naturale scadenza del contratto. La situazione è in continua evoluzione e potrebbe riservare sorprese nelle prossime settimane di calciomercato.