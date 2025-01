AFP via Getty Images

Il Manchester City sembra intenzionato a fare estremamente sul serio per arrivare ad Andrea Cambiaso già nel corso di questa sessione invernale di calciomercato. I Citizens sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra superiore ai 60 milioni di euro per strappare il sì della Juventus e portare il classe 2000 a Etihad. Il club bianconero, dal canto suo, avrebbe intenzione di privarsi del suo esterno solo di fronte ad un'offerta davvero irrinunciabile, quantificabile attorno agli 80 milioni di euro. In attesa che il City faccia la prima mossa concreta, nei prossimi giorni ci saranno i margini per comprendere se la trattativa potrà prendere corpo a stretto giro di posta.

Quando scade il contratto di Cambiaso con la Juventus?

Andrea Cambiaso veste la maglia della Juventus dalla stagione 2023/24. Il laterale bianconero è legato a Madama da un contratto che scadrà il 30 giugno 2029.