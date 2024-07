Quando scade il contratto di Calafiori col Bologna?

Tra i giocatori destinati a diventare nomi caldi per il prossimo calciomercato c'è ovviamente quello di. Il difensore italiano, classe 2002, è reduce da una prima stagione con la maglia delsemplicemente strepitosa e culminata con la straordinaria qualificazione alla prossima Champions League.Ad impreziosire l'annata del pilastro rossoblù, diventato da subito un punto fermo della squadra di Thiago Motta, c'è stata anche una grande prova a Euro 2024 come suggerito dall'assist al bacio per Mattia Zaccagni, autore del goal che ha tenuto in vita, seppur per poco, l'Italia al massimo torneo continentale.Il futuro di Calafiori, però, è ancora tutto da scrivere. L'interesse della Juventus è ormai datato, così come il gradimento del ragazzo nei confronti della piazza bianconera. Allo stesso tempo, però, il nome di Calafiori è finito anche sul taccuino di diversi club di Premier League, su tutti Arsenal e Chelsea. Musica per le orecchie del Bologna che punta a generare un effetto asta che possa far lievitare ulteriormente il prezzo del ragazzo.Il club emiliano, tuttavia, proverà comunque a trattenere il giocatore facendo leva su un progetto di grandi prospettive, che comprende la vetrina della Champions League, e sul contratto firmato dal classe 2002 lo scorso anno.Calafiori è legato al Bologna per altre tre stagioni. Il suo contratto, infatti, scadrà il 30 giugno 2027.