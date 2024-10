Quando scade il contratto di Pogba

Lo stipendio di Pogba ora e prima della squalifica

La notizia lanciata dal DailyMail su, se confermata, avrebbe sicuramente del clamoroso. Il francese infatti potrebbe tornare in campo tra pochi mesi dopo essere fermo da settembre del 2023.avendo firmato per quattro anni anche se attualmente lo stipendio è stato ridotto al minimo salariale.Pogba, tornato alla Juve nell'estate del 2022, aveva firmato un quadriennale con i bianconeri.Dal momento in cui potrebbe tornare a giocare, rimarrebbe quindi poco più di un anno.Dalla squalifica, la Juventus ha ridotto lo stipendio del francese, che guadagna il minimo salariale, ovvero circa duemila euro al mese. Prima che fosse trovato positivo al test antidoping invece,, uno dei più alti della Juve.