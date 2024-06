è pronto per iniziare la sua nuova avventura alla Juventus: mancano solo gli ultimi passaggi formali. Il centrocampista brasiliano, classe 1998, è attualmente impegnato con il Brasile nella Copa América 2024, negli Stati Uniti, ma questo non rallenta il suo avvicinamento alla maglia bianconera.Infatti, direttamente negli USA (nel ritiro della Seleçao a Las Vegas) il calciatore ha effettuato le visite mediche per la Juventus.Nel frattempo, sono anche andate in scena altre visite mediche: quelle di Enzoe di Samuel, inseriti come contropartite tecniche nell'operazione. Entrambi hanno superato i test con l'Aston Villa e nei prossimi giorni sarà ufficializzato il loro arrivo.