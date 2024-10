Inter-Juventus, quando parla Inzaghi in conferenza

Conto alla rovescia per il big match train programma domenica alle 18:00 a San Siro. Alla vigilia della partita i due allenatori parleranno in conferenza stampa presentando la gara. Il tecnico bianconero,parlerà in conferenza alle 11:30, prima di Inzaghi.La conferenza stampa dell'allenatore dell'Inter,Il tecnico potrà parlare quindi dopo il suo avversario di domani. Per entrambi ci sono diverse assenze da fronteggiare, soprattutto in casa Juventus dove mancheranno Koopmeiners, Nico Gonzalez, Bremer, Douglas Luiz e Milik. L'inter invece non dovrebbe avere a disposizione né Calhanoglu né Acerbi, oltre a Carlos Augusto.