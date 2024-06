Bellingham Juve, cosa fece saltare la trattativa

Bellingham Juve, le parole di Tognozzi

Nella primavera del 2020, tra i tanti calciatori monitorati, la Juventus aveva messo gli occhi sul giovanissimo talento inglese Jude, all'epoca 16enne e militante in Championship con il Birmingham. I bianconeri, grazie al lavoro di Matteoe del suo staff, presentarono un'offerta piuttosto allettante sia al club che alla famiglia del ragazzo. Le operazioni sembravano procedere senza ostacoli evidenti, tanto che Bellingham si recò a Torino per visitare le strutture del club. Da Vinovo alla Continassa, il giovane iniziò a prendere confidenza con i luoghi chiave del mondo bianconero, lasciando presagire un futuro luminoso con la Juventus.A far saltare il banco fu l'offerta ricevuta dal Birmingham e dal ragazzo da parte del Borussia Dortmund: 30 milioni di euro al club inglese e la promessa per Bellingham di essere inserito immediatamente nel giro della prima squadra. Questa condizione fece tutta la differenza del mondo, demolendo qualsiasi scenario a tinte bianconere: Bellingham scelse il Dortmund e il 20 luglio dello stesso anno divenne ufficialmente un giocatore giallonero.Le parole di Matteo Tognozzi a Tuttosport: "E' il grande rimpianto. Nel 2019 ci siamo stati vicini: avevo conosciuto lui e la sua famiglia, ma il ragazzo ha deciso di continuare il suo percorso di crescita al Birmingham".