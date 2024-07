Laè uscita sconfitta per 3-0 nella prima amichevole stagionale contro il. La squadra tedesca è apparsa decisamente più in forma, dato che il campionato per loro inizierà a breve, e sono quindi più avanti nella preparazione. Nonostante l'impegno dei bianconeri, il Norimberga ha dominato la partita, dimostrando una superiorità sia fisica che tattica. Questo risultato evidenzia la necessità per la Juventus di intensificare il lavoro in vista delle prossime sfide. La squadra di Klose inaugurerà ufficialmente la sua stagione il 3 agosto, mentre la Juventus dovrà continuare a lavorare per raggiungere la forma ottimale.