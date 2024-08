La situazione su Edwards

Marcus Edwards è un nome nuovo del mercato della Juventus, come riferito da Fabrizio Romano nelle precedenti ore. L'attaccante inglese, arrivato in Portogallo dal Tottenham, in questa stagione ha disputato 44 gare, segnando sei gol e mettendo a referto nove assist tra tutte le competizioni. Il giocatore, acquistato dal Vitoria Guimaraes per otto milioni di euro, guadagna 1,4 milioni di euro a stagione. La durata del contratto è di tre milioni di euro.La situazione sull'attaccante inglese è la seguente. Si tratta di un nome nuovo, ma al momento ci sono stati semplicemente dei contatti.