Prosegue la stagione della Juventus Primavera. A differenza di quanto successo nella passata settimana, con i bianconeri di Francesco Magnanelli impegnati sia sul fronte europeo contro il PSV e anche in campionato, ci sarà un solo impegno. La Juventus infatti giocherà sabato alle ore 13.00 contro la Cremonese, neo promossi dopo la stagione in Primavera 2. Il match sarà visibile sui canali di Sportitalia. Occasione per i bianconeri di Magnanelli per continuare l'ottimo periodo di forma e inseguire il primato, al momento occupato dai pari età della Roma.