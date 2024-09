Non si è solo interrotta la Serie A per la pausa nazionali. Anche il campionato Primavera 1 si è fermato per permettere ai giocatori convocati dalle rispettive nazionali di rispondere alla chiamata. Dopo una settimana di pausa la Juventus Primavera di mister Francesco Magnanelli è pronta per tornare in campo dopo la sosta. I bianconeri disputeranno la sfida contro il Monza, valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1 alle ore 15.00 presso il campo sportivo di Vinovo. Nelle prime tre gare i bianconeri hanno raccolto due vittorie contro Udinese e Cesena e una sconfitta contro il Genoa nella gara inaugurale. La gara sarà visibile su Sportitalia.