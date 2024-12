Quando gioca la Juventus in Coppa Italia: data e avversario

Con le sfide tra Bologna e Monza e Milan e Sassuolo si è aperto ufficialmente il quadro degli ottavi di finale di. A questo punto del torneo entrerà in gioco anche la Juventus, chiamata a difendere il trofeo conquistato lo scorso 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, quando il goal di Dusan Vlahovic ha piegato 1-0 l'Atalanta, consegnando ai bianconeri la quindicesima coccarda nazionale. Ma quando giocherà la Juventus la sua prima partita nella Coppa Italia 2024/25.La Juventus esordirà in Coppa Italia martedì 17 dicembre 2024. I bianconeri sfideranno il Cagliari, in gara secca, agli ottavi di finale. Il match si giocherà all'Allianz Stadium di Torino.