Le parole di Federiconella conferenza stampa post vittoria dellain Coppa Italia, il 15 maggio scorso:SUL RINNOVO - "La Coppa Italia e il raggiungimento della Champions erano obiettivi prefissati. Del rinnovo ho parlato col direttore, ne riparleremo a fine stagione. Ci siederemo con tutta calma, ci diremo i nostri progetti e parleremo. Io voglio rimanere in questa grande società, voglio riportare la Juve dove merita. Abbiamo finito con la Coppa Italia, sono felice per i tifosi dopo mesi difficili dove ci è scivolato via il campionato. Proveremo a riprenderci qualche rivincita".