A causa della distorsione alla caviglia riportata durante la partita contro il Bologna, Andreasi sottoporrà oggi a visite strumentali presso il JMedical. Lo staff medico dellavaluterà attentamente le condizioni del giocatore, esaminando l'entità dell'infortunio attraverso esami specifici. Solo dopo questi accertamenti sarà possibile stabilire con precisione la gravità del problema e i tempi di recupero necessari per il rientro in campo. La speranza del club e dei tifosi è che non si tratti di un infortunio serio, vista l'importanza del giocatore nella rosa di. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.