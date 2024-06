Depay Juve, la storia

Una prestazione specchio della sua carriera. In Olanda-Polonia, Memphis Depay ha illuminato con giocate che, tra i 22 in campo, può immaginare e fare solo lui. In mezzo, però, tanti stacchi, poca continuità ed eccessi di leziosità. L'attaccante é sul mercato e lascerà l'Atletico Madrid; in passato fu vicino alla Juventus che, poi, decise di puntare su Milik.Alla fine fu Massimiliano Allegri a scegliere, quell’estate. E la scelta ricadde su Arek Milik. Nelle intenzioni del tecnico livornese, come ricordano le cronache di quei giorni, la volontà di acquistare un vice Vlahovic che non andasse ad intaccare gli equilibri del gruppo. Un attaccante di scorta senza la pretesa di avere un certo minutaggio in campo, come invece avrebbe fatto Depay.Ma non solo questo. La scelta fu dettata anche da ragioni tattiche: Milik è più adatto a sfruttare il crossing game; e da ragioni economiche, l’ingaggio del polacco è più leggero di quello dell’olandese.