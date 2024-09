ha lasciato lanel corso degli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato per trasferirsi, a titolo definitivo, al Liverpool. Il classe 1997 - il cui contratto con la Juve sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2025 - ha lasciato Torino per approdare alla corte di Arne Slot. Con i Reds Chiesa ha firmato un contratto di quattro anni che lo legherà al club fino all'estate del 2028 e ora, l'ex Fiorentina, è in attesa di giocare la sua prima partita ufficiale.Proprio così perché l'ex numero 7 bianconero non ha ancora avuto modo di esordire con il suo nuovo club. Dopo aver di fatto saltato tutta la preparazione con la Juventus - dopo essere finito ai margini del progetto Thiago Motta - Chiesa ha iniziato a lavorare con il suo nuovo club e, durante la sosta, ha colto l'occasione per allenarsi con la formazione Under 21.Con la prima squadra, come confermato da Arne Slot, ha svolto solo 3-4 sedute d'allenamento per cui è plausibile che bisognerà attendere ancora un po' prima del suo debutto ufficiale. Morale della favola, è molto difficile pensare che Chiesa possa scendere in campo domani - sabato 14 settembre ad Anfield - per la sfida contro il Nottingham Forest.