Il calciomercato in Turchia chiuderà il 13 settembre, lasciando ai club turchi ancora qualche giorno per concludere gli ultimi affari. Questa finestra estesa offre un'opportunità preziosa per le squadre alla ricerca di rinforzi, sia in entrata che in uscita. Squadre come il Galatasaray, il Fenerbahçe e il Besiktas sono particolarmente attive, cercando di completare le loro rose per affrontare al meglio la stagione. Per i giocatori che non hanno ancora trovato una sistemazione, la Turchia rappresenta quindi una delle ultime possibilità per trasferirsi prima della chiusura del mercato.