In Arabia Saudita, il calciomercato chiuderà il 6 ottobre, prolungando la finestra estiva rispetto ai principali campionati europei. Questa estensione offre ai club sauditi un vantaggio strategico, permettendo loro di continuare ad acquistare giocatori dopo la chiusura del mercato in Europa. Negli ultimi anni, il campionato saudita ha attratto numerosi talenti internazionali grazie agli investimenti significativi dei club locali. La chiusura ritardata del mercato consente quindi di completare ulteriori trasferimenti, aumentando il prestigio e la competitività del campionato. La data del 6 ottobre segna il termine ultimo per le squadre saudite di rinforzare i propri organici.